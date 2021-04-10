Инцидент со стульями на переговорах в Анкаре лишил сна главу Евросовета

Брюссель, 10 апреля. Ситуация со стульями, которая произошла на переговорах в Анкаре, не дает покоя главе Европейского совета Шарлю Мишелю. Об этом он рассказал в интервью газете Handelsblatt.

На встрече в Турции председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не хватило места в зале, потому что количество стульев не соответствовало количеству присутствующих людей. Один стул занял Мишель, а второй — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Этот неловкий казус до сих пор беспокоит Мишеля.

«Если бы это было возможно, я бы вернулся и исправил ситуацию. Я не скрываю, что с тех пор я плохо сплю по ночам, потому что эти сцены снова и снова проигрываются в моей голове», — сказал глава Европейского совета.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу закрыл вопрос с местом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах. По его словам, мероприятие прошло в соответствии с протоколом.