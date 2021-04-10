Онкобольной Юдашкин показал редкое фото с матерью

Москва, 10 апреля. Известный российский модельер Валентин Юдашкин поделился редким кадром со своей матерью Раисой Петровской, которую давно не видел.

Кутюрье старается вести активный образ жизни и часто посещать врача, чтобы бороться с недугом. Осенью 2016 года стало известно, что у Юдашкина обнаружили рак пищевода. Для него этот диагноз стал ударом, тем более, что он не чувствовал серьезных отклонений в здоровье.

Дизайнера стараются всячески поддерживать его друзья и родственники. В последнее время он все свободное время проводит с женой и внуками. На его странице в Instagram появилась редка фотография с матерью — Раисой Юдашкиной. Кутюрье написал, что это была долгожданная встреча.

«Наконец увидели маму!» — написал он.

Фолловеры были тронуты снимком. Они оставили множество восторженных эмодзи и пожелали семье здоровья.

«У вас великолепные женщины!»; «Красивые!!! Здоровья вам и вашим близким!!!»; «Мамочка — это святое!!!!» — написали в комментариях.

Недавно Юдашкин посетил светское мероприятие со своей супругой Марией впервые за долго время. Многие отметили, что модельер выглядел свежо.