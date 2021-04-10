Светлана Бондарчук рассказала о драке с женщиной

Москва, 10 апреля. Светская львица Светлана Бондарчук призналась, что однажды не смогла унять свой гнев и избила женщину, которая ее обидела.

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука оказалась «крепким орешком». В разговоре с актрисой Ириной Безруковой для ее шоу «Начало» она вспомнила, как однажды подралась с женщиной. По ее словам — это был экшн.

«Я страшна в гневе, могу быть достаточно жесткой, но это со мной происходит очень редко. Если не права — извинюсь. Но опять же, мы меняемся. Вот, к примеру, Светлана 20-летней давности была другой. Тогда я могла подраться и сделала это. Это был экшн. Я просто взяла и ударила ту женщину, потому что защищала себя», — рассказала Бондарчук.

Светская львица умолчала о причинах того конфликта, и чем он закончился. Однако из ее слов стало понятно, что обошлось без жертв. После этой ситуации женщина сильно изменилась. Она стала более изящной и хрупкой, но внутри себя сохранила твердый характер.

Знаменитость также призналась, что никогда не меняла свою девичью фамилию. Оказалось, что бывшая супруга Бондарчука всю жизнь была записана в паспорте как Рудская.