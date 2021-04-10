Каменских озадачила поклонников новых снимком на пляже

Тулум, 10 апреля. Певица Настя Каменских поделилась фотографией с пляжа в телесном купальнике и озадачила фанатов.

На официальной странице звезды в Instagram появилось новое фото. Каменских позировала на одном из мексиканских пляжей. На певице был лиф от купальника телесного цвета и крохотное парео, которым она обмотала свои бедра. От палящего солнца исполнительницу защищала темная ковбойская шляпа.

«Спонтанные решения часто ведут нас к лучшим моментам в жизни», — написала Каменских.

Фотография озадачила поклонников звезды. Некоторые предположили, что Каменских забыла надеть трусы под парео. Кто-то обратил внимание на ее живот и написал, что возможно певица находится в положении.

«Я одна беременность вижу?»; «А я не вижу трусов?»; «Один сплошной восторг»; «А чего Потапа нет рядом? Настя не настолько долго замужем, чтобы захотеть отдохнуть от своего мужа. Что то тут не то», — написали обеспокоенные фанаты.

Знаменитость уже не в первый раз подозревают в сокрытии беременности. Каменских ранее показала фото в раздельном купальнике и засветила округлившийся живот. Поклонники тут же решили, что певица находится в интересном положении.