Житель Кировска застрелил собаку на глазах у детей

Кировск, 10 апреля. Свидетелей убийства собаки ищут полицейские города. Мужчина из ружья застрелил любимицу посетителей горнолыжного курорта.

Трагический инцидент произошел на склоне горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр». Подозреваемым оказался священнослужитель из района Белореченский в Кировске. По предварительным данным, именно он на глазах у маленьких детей убил собаку Фросю, которая была любимицей посетителей. Мужчина застрелил животное из ружья.

Сейчас священника на время отстранили от службы. Сам мужчина заявил, что тот пес якобы лаял на его детей, которые катались по склону на лыжах. При этом на собаке всегда был намордник. Хозяин полуторагодовалой Фроси написал заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку.

Зоозащитница и владелица убитой в Ленобласти собаки обратились в полицию, сообщал ранее ФАН. Массовое убийство совершил мужчина на пикапе Mitsubishi L200.