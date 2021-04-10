Ольга Орлова раскрыла тайну, как попала в группу «Блестящие»

Москва, 10 апреля. Известная российская певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась с поклонниками, как начиналась ее музыкальная карьера.

По словам артистки, фанаты часто спрашивают, как она попала в группу «Блестящие». Орлова раскрыла эту тайну в Stories. Оказалось, что она дружила с продюсером Андреем Грозным. Однажды Ольга и музыкальный менеджер пошли на концерт к Владимиру Преснякову, где будущая звезда подпевала вокалисту из зала.

«Просто подпевала, мурлыча себе под нос. И Андрей развернулся, глядя на меня, спросил: «Ты что, еще и петь умеешь?» — рассказала звезда.

Ольга ответила продюсеру, что «вот такой талантливой родилась». В итоге она получила место в группе «Блестящие» и стала известной на всю страну. Орлова добавила, что Андрей Грозный не ошибся, когда говорил, что коллектив будет очень популярным.

Ранее сообщалось, что ведущая «Дома-2» опубликовала в соцсетях архивный снимок. Фотография была сделана еще до того, как Орлова стала участницей «Блестящих». Однако фолловерам не понравился внешний вид юной Ольги, они назвали ее «худым головастиком».