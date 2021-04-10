Тимати подарил трем участницам «Холостяка» черные розы

Дубай, 10 апреля. Рэпер Тимати добавил новые правила в шоу «Холостяк» и выдал трем девушкам черные розы, которые дают им шанс пойти на свидание с выбыванием.

В пятом выпуске Тимати сходил на свидание с участницей Марией Вебер, которую многие в интернете окрестили фавориткой рэпера. В прошлом выпуске она получила белую розу и возможность устроить для «жениха» собственное свидание. Девушка привела его в пустой парк аттракционов, но рэперу не понравилось это свидание.

«Девушка должна быть за моей спиной, не иначе», — с этими словами он заявил, что больше не будет дарить белую розу участницам.

На следующей церемонии роз он вручил трем девушка черные розы. Это значит, что обладательница цветка может пойти с Тимати на свидание, но это не гарантирует ей дальнейшее участие в проекте. Черную розу получили Катя Голден, Лара Лепп и Кристина Кустова. Последняя взяла розу, а потом сказала на камеру, что «протупила, надо было отказаться».

Шоу покинули Дарья Погадаева и Любовь Вишневская. Девушки не сумели завоевать расположение холостяка. Ранее проект покинула самая «наглая» участница Александра Маслакова.