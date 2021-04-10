Дмитрий Шепелев мечтает выпить текилы, но вместо этого гуляет с ребенком

Москва, 10 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно второй раз стал отцом. В своем Instagram-аккаунте он с иронией отметил, что теперь времени на собственные удовольствия у него не осталось.

Наследника Шепелеву подарила возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова. Неделю назад она уже вернулась с ребенком из роддома домой, где их ждали Платон и Лада — их дети от предыдущих отношений.

Дмитрий Шепелев в своем Instagram-аккаунте поделился фотографией с прогулки новорожденным сыном. Одной рукой телеведущий толкает коляску с ребенком, а другой пытается справиться с двумя собаками. В подписи к снимку он пожелал всем подписчикам повеселиться от души, ведь сам к праздному времяпрепровождению вернется не скоро.

«Пятница. Папа в деле! Мечтаю выпить текилы. Но не имею возможности. Я вам желаю классной пятницы! Повеселитесь от души!» — с юмором отметил Шепелев.

Телеведущий несколько дней назад устроил в социальной сети голосование по выбору имени для новорожденного наследника. Большинству пользователей Сети понравилось имя Матвей. Судя по реакции, Шепелев от этого варианта в восторге не остался. Не исключено, что вся история была розыгрышем.