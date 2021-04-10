Пропавшего мужчину с ожогами нашли мертвым в Смоленской области

Смоленск, 10 апреля. Полиция и волонтеры с 1 апреля искали пропавшего жителя деревни Фалисы. Мужчину нашли мертвым с многочисленными ожогами по всему телу.

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Сальвар» сообщили об окончании операции по поиску мужчины, который вышел из дома девять дней назад и не вернулся. Волонтеры рассказали, что 52-летний местный житель был найден мертвым. На его теле обнаружено множество ожогов и ссадин, а у самого пропавшего за время поисков отросла борода. Обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.

Добавим, погибший вышел из дома в деревне Фалисы 1 апреля. После этого он перестал отвечать на телефонные звонки и домой не вернулся.

Еще одного пропавшего без вести молодого человека смогли найти в Пензе. Он был мертв, его тело обнаружили в ручье, сообщил ФАН.