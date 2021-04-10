Экс-супруга Марата Башарова потребовала переписать недвижимость на их общего сына

Москва, 10 апреля. Друг Марата Башарова Александр Морозов заявил, что у бывшей жены актера Елизаветы Шевырковой «большой аппетит» и она постоянно требует денег.

Морозов рассказал, что после развода Башаров переселился в загородный дом, а квартиру в Москву оставил Шевырковой. Но это не удовлетворило женщину, потому что она потребовала переписать половину дома на их общего сына Марселя.

«Почему? А потому что ей так захотелось! Она прикрывается сыном, что вроде как все для него. И, тем не менее, вероятно, думает о своих интересах», — заявил друг артиста в интервью изданию Kp.Ru.

По словам Морозова, водитель Башарова слышал, как Елизавета в разговоре со своей матерью угрожала оставить бывшего мужа ни с чем, если он себя будет «плохо вести». И теперь она продолжает манипулировать артистом с помощью ребенка. Поэтому Марат постоянно работает, чтобы оплатить ее путешествия и прочие расходы, пояснил Александр.

Друг признал, что Башаров — отличный отец, он часто видится с наследником. После скандала в СМИ об избиении жены от него многие отвернулись, но Морозов по-прежнему поддерживает звезду кино.

Ранее актриса Регина Мянник призналась публично, что питает нежные чувства к Башарову. Однако для артиста она «как сестра», и Марат очень боится потерять Регину.