Первая в России школа танцев на пилоне для мусульманок открылась в Казани

Казань, 10 апреля. Школа танцев на пилоне для мусульманок открылась в Казани, это первый такой опыт в России. Занимаются девушки строго по законам ислама.

Инициатором открытия школы является Лейсан Даулетова, она занимается танцами с детства и решила организовать для женщин-мусульманок комфортные условия для обучения. В школу строго запрещен вход мужчинам, нельзя проводить видеосъемки, занятия проходят при закрытых окнах. Даулетова рассказала телеканалу «Татарстан-24», зачем мусульманкам заниматься танцами на пилоне.

Студия находится почти в центре Казани, в большом зале около десятка пилонов. Исламские правила соблюдаются неукоснительно, занятия проходят за закрытыми дверями. Цель обучения — не показать себя публике, а научиться управлять своим телом, производить впечатление и быть в форме. Для мужа, для себя, подчеркивает Даулетова. Танцы на пилоне не имеют ничего общего со стриптизом, это просто умение красиво двигаться, отмечает тренер.

Начинания Лейсан поддержал в первую очередь ее супруг — магистр шариатских наук и богослов. Танцующая женщина счастлива, а это лучшее для мужчины, считает он. Видные религиозные деятели Татарстана не усмотрели в деятельности студии ничего предосудительного.

Напомним, лауреатом премии «Хорошие новости России» стала Лили Магомаева, она рассказала в своей статье о бронзовом призере Открытого Кубка России по вольной борьбе Анжеле Тумгоевой. Спортсменка является мусульманкой и занимается борьбой в Дагестане.