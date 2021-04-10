Тело утонувшего накануне рыбака нашли в озере в Казани

Казань, 10 апреля. Спасатели обнаружили труп мужчины недалеко от берега озера Кабан. По данным МЧС, тело принадлежит рыбаку, которого искали накануне.

Сотрудники экстренных служб 9 апреля приехали к озеру, откликнувшись на сообщение о тонущем человеке. Однако к моменту прибытия спасателей рыбака на предполагаемом месте происшествия не оказалось.

Лед, который утром казался крепким, в дневное время начал таять. Вероятно, погибший оказался в плену, из которого не смог выбраться. Наутро его тело нашли на глубине восьми метров.

Ранее ФАН сообщал о трех мужчинах, которые провалились под лед на Волге, катаясь на квадроцикле.