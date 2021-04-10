Дмитрий Нагиев едко пошутил над наставниками в шоу «Голос.Дети»

Москва, 10 апреля. Телеведущий Дмитрий Нагиев в очередной раз колко поддел звездных наставников в шоу «Голос. Дети». В новом выпуске он назвал членов жюри людьми в «массажных креслах».

Ни один из выпусков детского «Голоса» не обходится без накала страстей и слез. Недавно настоящий фурор произвела команда Светланы Лободы. Полина Сюткина, Макар Смыслов и Владислав Тюкин исполнили композицию Аллы Пугачевой «Озеро надежды», чем заворожили зрителей и строгое жюри.

После их выступления в зале повисла неожиданная пауза. Снять эмоциональное напряжение поспешил Дмитрий Нагиев. Сам едва выдохнув после номера участников, телеведущий выдал искрометную шутку.

«Ну что ж, люди в массажных креслах, что думаете?» — спросил Нагиев, моментально разрядив обстановку.

Остроумное высказывание оценили не только зрители, но и сами наставники. Поп-дива Светлана Лобода отдала должное юмору Нагиева, отметив, что он «сердце» этой программы.

«Я скажу «спасибо» одному человеку, очень важному в этом проекте. Дима — он решает все, он решает так, что в этой программе есть праздник всегда и дети перестают плакать. Спасибо!» — искренне призналась певица.

Дмитрий Нагиев один из самых популярных актеров российского кино. Без него не обходится ни один из рейтинговых проектов. Недавно появился трейлер нового комедийного сериала «В активном поиске», где Нагиев исполнил главную роль.