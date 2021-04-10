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Фанаты бывшей жены Аршавина заказали молебен за ее здравие

Фанаты бывшей жены Аршавина заказали молебен за ее здравие

Москва, 10 апреля. Бывшая жена Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина уверена, что кто-то из окружения навел на нее порчу. По ее словам, все беды не могут свалиться на человека в одночасье.

Сейчас Казьмина страдает от аутоиммунного некроза носа. Кроме того, ее вместе с детьми выселяют из дома. Не так давно журналиста пережила кому, после чего у нее был перитонит. Из-за проблем со здоровьем у нее появились пролежни на ногах, которые загноились. Сейчас экс-супруга футболиста наблюдается у дерматолога, однако, если ситуация ухудшится, ей потребуется помощь хирурга.

«Что-то липнут ко мне все страшные болезни, не дает даже намека начать выздороветь», — сетует Казьмина в своем Instagram-аккаунте.

Она убеждена, что на нее наложила проклятие ее бывшая свекровь — Татьяна Аршавина. Подписчики поддерживают версию Алисы Казьминой. Некоторые даже сообщили, что сходили в церковь и заказали за Алису сорокоуст.

Нашлись и те, кто в происходящем с Казьминой видит кару небес. Мол, девушка в свое время увела Аршавина у беременной Юлии Барановской. Сама Казьмина признается, что роман с футболистом был похож на наваждение и теперь она не понимает, что в нем нашла. Мать Аршавина тоже считает, что Алиса расплачивается за свои грехи и судьба ей просто «дала по носу».

Тяжелобольная Казьмина недавно пожаловалась на мать бывшего мужа. Она поражена злостью Татьяны Ивановны, которая не стесняется в выражениях, говоря о своей бывшей невестке.

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