Фанаты бывшей жены Аршавина заказали молебен за ее здравие

Москва, 10 апреля. Бывшая жена Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина уверена, что кто-то из окружения навел на нее порчу. По ее словам, все беды не могут свалиться на человека в одночасье.

Сейчас Казьмина страдает от аутоиммунного некроза носа. Кроме того, ее вместе с детьми выселяют из дома. Не так давно журналиста пережила кому, после чего у нее был перитонит. Из-за проблем со здоровьем у нее появились пролежни на ногах, которые загноились. Сейчас экс-супруга футболиста наблюдается у дерматолога, однако, если ситуация ухудшится, ей потребуется помощь хирурга.

«Что-то липнут ко мне все страшные болезни, не дает даже намека начать выздороветь», — сетует Казьмина в своем Instagram-аккаунте.

Она убеждена, что на нее наложила проклятие ее бывшая свекровь — Татьяна Аршавина. Подписчики поддерживают версию Алисы Казьминой. Некоторые даже сообщили, что сходили в церковь и заказали за Алису сорокоуст.

Нашлись и те, кто в происходящем с Казьминой видит кару небес. Мол, девушка в свое время увела Аршавина у беременной Юлии Барановской. Сама Казьмина признается, что роман с футболистом был похож на наваждение и теперь она не понимает, что в нем нашла. Мать Аршавина тоже считает, что Алиса расплачивается за свои грехи и судьба ей просто «дала по носу».

Тяжелобольная Казьмина недавно пожаловалась на мать бывшего мужа. Она поражена злостью Татьяны Ивановны, которая не стесняется в выражениях, говоря о своей бывшей невестке.