Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева рассказала о психологических травмах

Москва, 10 апреля. Актриса Ирина Горбачева откровенно рассказала о психологических травмах и насилии, с которыми ей пришлось столкнуться в детстве.

Так, в возрасте 11 лет неизвестный мужчина остановил будущую актрису в парке, когда она шла со школы домой, и заставил смотреть на его мастурбацию. После этого случая она еще долго не могла думать об интиме.

«Я шла из школы, и меня остановил мужчина в парке. И заставил меня смотреть на его мастурбацию. Я стояла на расстоянии 10 шагов, со мной происходило прямое сексуальное насилие. Я увидела это все. Чувствовала себя грязной, достойной того, что со мной произошло», — рассказывала актриса в интервью YouTube-каналу «вМесте».

Спустя три года она пережила еще одну травму. В 14 лет студенты медицинского вуза брали у нее гинекологический мазок без предварительного согласия. Впоследствии она стала послом организации «Насилию.нет». Когда Горбачева уже была студенткой, то пережила насилие со стороны своего парня.

Судя по всему актрисе удалось пережить эти травмы и вернуться к нормальной жизни. Недавно звезду сериала «Чики» заметили на публике с экс-солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.