В улетевшем в кювет автомобиле в Ульяновской области найден труп водителя

Ульяновск, 10 апреля. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в Радищевском районе. Принято решение взять у погибшего кровь на анализ.

По данным полиции, автомобилем Lada управлял 42-летний мужчина. Автомобилист потерял контроль над машиной, ее занесло в левую сторону и она упала в кювет.

Шофер получил тяжелые травмы и практически сразу скончался. Автоинспекторы установили, что у мужчины был солидный водительский стаж.

В Новгородской области водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. На месте происшествия погиб восьмилетний ребенок, сообщал ФАН.