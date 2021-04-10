Американцы назвали пиво, которое вызывает самое тяжелое похмелье

Вашингтон, 10 апреля. Исследование, какое популярное пиво провоцирует самое тяжелое похмелье, провели сотрудники американского сайта EduBirdie.

Эксперимент включал проведение 126 тестов для 15 марок пива, популярных не только на территории Соединенных Штатов, но и в России. Оценку алкогольным напиткам давали 211 добровольцев разного возраста. Каждый из них перед началом исследования получил медицинскую консультацию.

Оказалось, что самое сильное похмелье провоцирует чешское пиво. Его индекс влияния на организм человека составил 19,2. В то же время самым легким напитком из всех «конкурсантов», с индексом в 13,9, стало пиво американского производства.

Алкоголь оказывает разрушительное влияние на организм человека. В то же время существуют нормы, соблюдая которые можно не растерять молодости и привлекательности при приеме спиртосодержащих напитков, рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.