В ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО над американским эсминцем

Вашингтон, 10 апреля. Военно-морские силы США подтвердили, что появившееся в Сети видео с неопознанным летающим объектом было снято американскими военными и является подлинным.

Ранее режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал в своем микроблоге Twitter небольшой видеоролик, на кадрах которого запечатлены неопознанные летающие объекты треугольной формы, парящие в небе над палубой американского судна.

Представитель Пентагона Сью Гоф подтвердила, что обнародованные в Сети кадры были сделаны американскими военными над палубой эсминца в июле 2019 года.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



