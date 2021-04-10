В ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО над американским эсминцем

Вашингтон, 10 апреля. Военно-морские силы США подтвердили, что появившееся в Сети видео с неопознанным летающим объектом было снято американскими военными и является подлинным.

Ранее режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал в своем микроблоге Twitter небольшой видеоролик, на кадрах которого запечатлены неопознанные летающие объекты треугольной формы, парящие в небе над палубой американского судна.

Представитель Пентагона Сью Гоф подтвердила, что обнародованные в Сети кадры были сделаны американскими военными над палубой эсминца в июле 2019 года.

«Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны военно-морскими силами», — сказала Гоф.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021

Встреча американского эсминца с НЛО произошла у побережья Южной Калифорнии. При этом тогда в ВМС США сообщили о кружащем над кораблем рое дронов. Позднее многие скептики заявляли, что на видео запечатлены обычные самолеты.

Ранее Пентагон рассекретил итоги масштабных виртуальных учений, в ходе которых американским военным следовало нанести удар по государству под названием Usira, которое располагается на территории России. В ходе сражения США нанесли удары крылатыми ракетами с ядерными и неядерными боеголовками. Однако американским военным не удалось подавить сопротивление Usira, в результате чего противник нанес США ответный сокрушительный удар, передает Infox.ru.