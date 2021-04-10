Решетников ознакомился с госпрограммой комплексного развития Дербента

Махачкала, 10 апреля. Глава Дагестана Сергей Меликов и министр экономического развития России Максим Решетников ознакомились с госпрограммой комплексного развития Дербента на период до 2025 года.

Для определения комплексных подходов к благоустройству города был проведен международный профессиональный конкурс на разработку мастер-плана. В итоге консорциумом, который включает проектные и архитектурные бюро России, Франции, Нидерландов и Великобритании, разработан план, основополагающий тезис которого «Город для туристов, город для горожан».

На его основе был сгенерирован комплекс мероприятий по развитию Дербента на период до 2025 года, который сочетает формат исторического, культурного и современного центра. Главный архитектор города Иса Магомедов подробно рассказал о проводимых и планируемых действиях. По его словам, есть несколько направлений, которые включают инфраструктурные программы, проекты капитального строительства и «быстрые победы».

Руководители и представители семи федеральных министерств и ведомств находятся в Дагестане с рабочими визитами. В течение дня они посещают разнообразные объекты на территории республики и обсуждают проблемные вопросы развития с главами региона.