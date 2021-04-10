Мужчина выпал из окна многоэтажки недалеко от ТЦ «Круиз» в Рязани

Рязань, 10 апреля. Житель области разбился насмерть при падении из окна многоэтажного здания около торгового центра «Круиз». В обстоятельствах инцидента не обнаружен криминальный след.

Сотрудники следственного отдела установили личность погибшего мужчины, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Им оказался житель города Сасова 1978 года рождения.

На месте происшествия организована проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, имела ли смерть горожанина насильственный характер. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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