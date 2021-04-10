Intel покажет свою первую видеокарту в этом году

Вашингтон, 10 апреля. Американская компания Intel в конце года покажет свою первую видеокарту. Инженерный образец видеоускорителя рассекретили на YouTube-канале блогера Moore’s Law Is Dead.

Модель Intel Xe-HPG 512EU оснащена 512 исполнительными блоками. К тому же анонсирован показ экземпляров с 256 и 384 блоками. Видеокарта будет работать на частоте 2,2 ГГц с 16 ГБ стандарта GDDR6. Блогер Moore’s Law Is Dead обратил внимание на высокую производительность устройства.

Предположительно, запуск семейства видеоадаптеров от Intel произойдет в четвертом квартале года. Однако вряд ли устройство поступит в продажу раньше 2022 года. Какая-либо другая информация о видеокарте Intel Xe-HPG 512EU пока отсутствует даже у инсайдеров.

Компания Intel ранее представила новую высокопроизводительную платформу для data-центров — Intel Xeon Scalable. Она оптимизирована для работы с широким диапазоном рабочих нагрузок. В разработке использованы возможности искусственного интеллекта.