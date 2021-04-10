Более шести бокалов вина в неделю снижают риск развития катаракты

Лондон, 10 апреля. Красное вино оказалось способно предотвратить катаракту. К такому выводу пришли британские ученые после проведенных исследований.

Употребление шести с половиной бокалов красного вина в неделю снижает риск развития катаракты на почти на четверть. Такое влияние виноградного напитка обусловлено высоким содержанием в нем антиоксидантов. Специалисты проанализировали данные из британского биобанка об образе жизни и здоровье почти полумиллиона человек.

Однако чрезмерное употребление алкоголя может навредить здоровью, особенно женской красоте. Представительницам прекрасного пола рекомендуется выпивать не более 150 мл красного или белого вина один раз в две недели. Такая доза сопоставима с рюмкой водки или коньяка. В допустимых количествах виноградный напиток защищает сосуды от атеросклероза.