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Юноша без прав сбил двух детей на переходе в Смоленске

Юноша без прав сбил двух детей на переходе в Смоленске

Смоленск, 10 апреля. Правоохранители выясняют обстоятельства серьезного ДТП, после которого были экстренно госпитализированы два ребенка.

Водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Фрунзе двух детей. Одному из пострадавших четыре года, а второму — пять. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они доставили юных пациентов в ближайшую больницу.

По словам врачей, младший мальчик сейчас находится в реанимации, его состояние оценивают как средней тяжести. Полиция сообщила, что за рулем автомобиля находился 20-летний водитель, у которого не было прав.

Аналогичный случай произошел в Новосибирске. Там иномарки сбили двух детей на пешеходных переходах в Ленинском районе, сообщал ФАН.

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