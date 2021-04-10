Россия не получала приглашение на конференцию по Афганистану

Москва, 10 апреля. Российская сторона пока не получила приглашение на встречу по Афганистану в Турции. Проведение конференции еще находится в процессе проработки.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с журналистами. Он пояснил, что приглашения еще даже не начинали рассылать.

«Прежде чем сроки объявлять: мы не получили ни концепцию, ни повестку встречи, она так и не согласована, и так далее. Вот когда получим, тогда и будем рассматривать (вопрос об участии в мероприятии. — Прим. ред.)», — сказал российский дипломат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что окончательного решения Альянса о выводе войск из Афганистана пока нет.