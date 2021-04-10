Наташа Королева ответила на слухи о свадьбе 19-летнего сына со стриптизершей

Москва, 10 апреля. Известная российская певица Наташа Королева ответила на слухи о свадьбе единственного сына Архипа с танцовщицей Мелиссой Фокс.

Сын Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) предпочитает отмалчиваться на все вопросы журналистов. По словам артистки, их семья официально сообщит, если Архип действительно соберется жениться.

«Парень красивый. Еще чувствую не одну свадьбу фейковую будем отмечать», — заявила звезда российской сцены в программе «Ты не поверишь!».

Королева уверяет, что Мелисса Фокс — всего лишь личный тренер юноши, стриптизерша учит его танцам на шесте. По ее словам, Архипу очень нравятся танцы на пилоне. Она также добавила, что не будет мешать сыну, если он выберет профессию своего отца. При этом Королева сомневается, что наследник сможет конкурировать с Глушко в мастерстве.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Фокс сделала предложение Архипу руки и сердца. У эффектной блондинки пятый размер груди и подтянутая фигура, поэтому парень не смог устоять перед ее чарами. При этом блогеру Лене Миро не понравился выбор сына Королевой, она считает, что Мелисса «глупа до неприличия».