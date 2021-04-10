Житель Воронежской области попал под статью за избиение жены и детей

Воронеж, 10 апреля. Жертва домашнего насилия обратилась в полицию лишь спустя два года после совершенных преступлений. Силовики задержали избивавшего жену и детей мужчину.

Сотрудники полиции задержали жителя Подгоренского района Воронежской области. Он в течение года систематически избивал 37-летнюю супругу и троих несовершеннолетних детей с апреля 2019 по ноябрь 2020 года. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, потерпевшая заявила в полицию на мужа уже после расторжения брака. Она с детьми уехала в кризисный центр «Дом надежды» и, опасаясь мести агрессивного мужа, обратилась в правоохранительные органы. Силовики задержали подозреваемого. Решается вопрос об аресте мужчины.

Суд Пермского края приговорил 70-летнего местного жителя к 10 годам колонии строго режима, сообщал ФАН. Мужчина регулярно избивал свою жену.