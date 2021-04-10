Немецкие ученые доказали пользу голодания перед началом диеты

Берлин, 10 апреля. Небольшое голодание перед переходом на правильное питание в несколько раз увеличивает его положительные эффекты.

Такой вывод на основании проведенного исследования сделала группа немецких ученых из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка. По итогам работы они написали статью и опубликовали ее в научном журнале Nature Communications.

В исследовании приняли участие более 70 человек, у которых наблюдались проблемы с обменом веществ или было повышенное кровяное давление. Участники согласились сесть на диету, однако перед ней половине группы предложили не употреблять твердую пищу на протяжении пяти дней.

«Те участники эксперимента, которые голодали перед диетой, продемонстрировали более сильные результаты в плане стабилизации веса, чем другие. Голодание усилило положительные эффекты диеты», — отметили ученые.

Не так давно диетолог развеял миф и пользе интервального голодания. По словам эксперта, методика такого подхода к корректировке веса не имеет под собой серьезной научной основы.