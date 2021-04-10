Как Европа борется с пандемией и какие туристические ограничения сохраняет

Пока в России в разгаре второй этап вакцинации от COVID-19, Европа продолжает испытывать все большие неудобства из-за коронавирусных ограничений. И если в нашей стране выездные бригады приезжают даже на дом, чтобы сделать прививку, то в Европе третья волна заболевания порождает новые жесткие правила и приводит к массовым протестам из-за последних.

Австрия

Жители Австрии в обязательном порядке должны носить маски во всех закрытых общественных заведениях и в общественном транспорте. Отели и гостиницы для туристов закрыты. Рестораны, бары и кафе работают только на вынос и на доставку. Также недоступными остаются кинотеатры, театры, тренажерные залы и бассейны. Открыты магазины, библиотеки, музеи и зоопарки. Помимо всех ограничений в стране действует комендантский час с 8 часов вечера до 6 утра.

Въезд на территорию Австрии доступен путешественникам из стран ЕС, входящим в Шенгенскую зону, при условии, что ситуация с коронавирусом в стране, откуда приезжают иностранцы, является стабильной. Для приезжающих из зон риска действует обязательный 10-дневный карантин. Все прибывающие в Австрию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антитела, сделанные не позднее 72 часов.

Белоруссия

Передвигаться по стране можно свободно. В Минске действуют обязательный масочный режим, также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Рестораны и кафе работают в штатном режиме с условием размещения столов на расстоянии как минимум 1,5 метра. В отелях туристам ежедневно измеряют температуру. Парикмахерские и салоны красоты работают, но только по предварительной записи с минимальным пятиминутным интервалом между клиентами. Закрыты читальные залы библиотек, отменены музейные мероприятия.

Граждане страны и иностранцы, постоянно проживающие в республике, могут свободно въезжать в Белоруссию, им даже не придется сдавать тест на COVID-19. Туристы из стран «зеленой зоны» должны иметь при себе ПЦР-тест, граждане государств, где активно регистрируются новые случаи коронавируса, обязаны соблюдать 10-дневный карантин.

Бельгия

В Бельгии на фоне участившихся случаев заболевания коронавирусом до 17 апреля включительно действует общенациональный локдаун. После изоляции в стране будет вновь введен комендантский час с 10 вечера до 5 утра в Брюсселе и с 12 вечера до 5 утра на оставшейся территории страны. Если ситуация с COVID-19 не улучшится, то местные органы власти будут уполномочены самостоятельно принимать дополнительные меры безопасности.

Туристические поездки в Бельгию запрещены. В страну могут попасть резиденты и студенты, но им необходимо заполнить заявление с указанием основной причины поездки.

Великобритания

Пока что в Соединенном Королевстве действует жесткий локдаун при котором жителям страны запрещено без уважительной причины покидать свои дома. В ближайшее время Британия планирует смягчить локдаун и разделить страну на «желтые», «зеленые» и «красные» регионы, в зависимости от положения с COVID-19.

Великобритания входит в список стран, поездки в которые ЕС запрещает из-за пандемии. В мае власти страны планируют принять решение касательно возобновления международных поездок и ввести новые правила для иностранцев, прибывающих в Великобританию.

Германия

Режим локдауна в Германии пока сохраняется. Все жители страны старше 6 лет обязательно должны носить медицинские маски в общественных местах, магазинах и в транспорте. Розничные магазины, кроме продуктовых, остаются закрытыми. Ресторанам, кафе и барам можно работать только навынос и на доставку. Туристам не доступны отели, но иностранцам, пребывающим в Германию, например, по работе в обслуживании не отказывают.

Туристические поездки в страну запрещены: въехать в Германию могут только обладатели паспортов и ВНЖ, при этом для въезда требуют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 48 часов до вылета или сразу по прилете. Вместо теста можно показать сертификат, подтверждающий вакцинацию.

Греция

В Греции, как граждане страны, так и прибывающие в качестве туристов должны и в помещениях, и на улице использовать маски для лица. В стране закрыты рестораны, бары и кафе. Отели, пляжи и туристические зоны доступны при соблюдении гигиены в соответствии со специальным протоколом. Меры предосторожности в стране варьируются в зависимости от эпидемиологического уровня региональных единиц.

Однако Греция — одна из немногих стран, принимающая туристов. На данный момент действует квота в 4000 российских путешественников еженедельно. Прибывающим в Грецию необходимо соблюдать ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Карантин соблюдать не нужно, при себе необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов.

Дания

В Дании хоть и нет локдауна, но действуют жесткие ограничения. Кафе, рестораны и бары закрыты. Магазинам при соблюдении социальной дистанции между сотрудниками и покупателями работать разрешено.

Международный туризм недоступен. Границы Дании закрыты, а международное авиасообщение приостановлено. Перемещаться по стране могут только граждане Дании, имеющие при себе отрицательный текст на коронавирус, сделанный не позднее суток.

Испания

Испания продолжает активно бороться с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем в стране действует режим повышенной готовности. С 11 вечера до 6 утра все жители страны должны соблюдать обязательный комендантский час, за исключением Канарских островов. В общественных местах и на улице требуется ношение масок. Собрания на открытом воздухе ограничены до шести человек. Кроме того, ограничены часы работы многих ресторанов, баров, кафе и других мест общественного питания.

Испания не принимает туристов из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Приостановлены рейсы из Великобритании. При полете в Испанию необходимо заполнить бланк контроля здоровья и показать справку об отрицательном тесте COVID-19. Испания разрешает въезд без дополнительных ограничений туристам из Австралии, Китая, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура и Таиланда.

Италия

В Италии чрезвычайное положение действует до 30 апреля, но его могут продлить. Ограничительные меры различаются в зависимости от эпидемиологического уровня каждого региона Италии. Рестораны, бары, кафе и пабы работают с ограничениями с 5 утра до 6 вечера.

Италия разрешает туристам из ЕС посещать свои территории, но при этом они подлежат фидуциарной изоляции и контролю за состоянием здоровья в течение 14 дней. Запрещен въезд для граждан Великобритании и Бразилии.

Франция

Во Франции до 1 июня будет действовать режим ЧП. Жители страны должны соблюдать ночной комендантский час с 7 вечера до 6 утра. На улице и в закрытых помещениях необходимо ношение маски. Рестораны, бары, кафе и многие другие общественные заведения закрыты.

Любые международные туристические поездки запрещены. Прибывающим из стран, не входящих в Евросоюз, необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, пройти недельную самоизоляцию и повторно сдать тест.