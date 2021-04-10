Американские ученые объяснили необходимость восстановить Ржавый пояс США

Вашингтон, 10 апреля. Экономика депрессивных районов Ржавого пояса должна быть восстановлена ради успешной глобальной политики США. Это позволило бы укрепить позиции страны, уверены ученые.

Об этом заявили профессор государственной практики Манчестерского университета Энди Вествуд и внештатный старший научный сотрудник программы «Столичная политика» Брукингского института Джон К. Остин, передает ИА «Красная весна».

По их мнению, непосредственно с этой задачи необходимо восстанавливать мировое американское лидерство, цитирует специалистов пресс-служба Брукингского института. Эксперты указали на геополитическую значимость Ржавого пояса, где многие жители чувствуют себя оставленными позади.

«Это создает условия для национализма, изоляционизма и экономической ностальгии, которые укрепляют популистских лидеров и питают жесткую политическую поляризацию, подрывающие западные демократии», — заявили ученые.

Для примера они указали на изменившееся политическое поведение некоторых районов штата Мичиган, которые «повернули за экономический угол», то есть перешли к новой экономике и сейчас оказываются менее лояльны прежним государственным идеалам.

Тем временем в США растет число безработных из-за того, что рынок труда в стране был неустойчиво восстановлен. Сотням тысяч американцев пришлось обращаться за пособиями по безработице.