Пользователи Сети запустили акцию в поддержку фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Москва, 10 апреля. Первая экранизация кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» сумела за короткий срок обзавестись фанбазой. Поклонники запустили в Сети акцию в поддержку фильма из-за низких сборов.

Чтобы поддержать фильм на фоне блокбастеров «Годзилла против Конга» и «Мортал Комбат», пользователи соцсети Twitter запустили акцию #СходитеНаМайораГрома.

Если перейти по хэштегу, можно увидеть сотни отзывов на картину. Зрители пишут, что уже несколько раз посмотрели «Майора Грома» и пойдут еще. В официальном аккаунте фильма появилось видео, на котором медиафасад на Новом Арбате транслирует сообщения в поддержку кинокомикса. По словам создателей, табло арендовал неизвестный зритель.

Твиттор, мы с вами снова звёзды



Мы знали, что наши зрители – самые преданные и лучшие, но такого, если честно, не ожидали????



Один из поклонников фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" арендовал медиафасад на Новом Арбате, где транслируются твиты с #поддержитеМайораГрома pic.twitter.com/MWAiSCvq9D — Майор Гром: Чумной Доктор (@gromfilm) April 9, 2021

Другие пользователи Сети стали выкладывать твиты, в которых приглашали всех желающих абсолютно бесплатно посмотреть историю питерского следователя. Как оказалось, неравнодушные фанаты выкупили целые залы с сеансами фильма. Возможно, это первый фандом российской картины такого масштаба.

Картина режиссера Владимира Беседина «Майор Гром: Чумной доктор» вышла в прокат с 1 апреля. Фильм рассказывает о неподкупном полицейском и человеке в маске, устроившим самосуд над теми, кто избежал правосудия. Известный российский блогер Руслан Захаркин предостерег о появлении реальных «чумных докторов».