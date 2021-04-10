Зафиксирован рост спроса на российских специалистов старшего возраста

Москва, 10 апреля. Более возрастные кандидаты все чаще становятся востребованными в России.

Сейчас в России наблюдается повышенный спрос на рабочую силу. Так, в начале текущего года Росстат сообщал о заявках на 1,69 млн, а через месяц их число резко подскочило до 1,5 млн человек. В феврале прошлого года рынок труда России требовал только 1,5 млн человек. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

Примечательно, что около 6,9 млн человек в возрасте от 20 до 24 лет сейчас вступают на рынок труда. При этом людей в возрасте от 30 до 34 лет в России проживает 12,6 млн. Наблюдается ситуация, когда молодое поколение не может перекрыть потребности рынка. Пока что молодежь даже не закрывает выходящих на пенсию граждан в возрасте от 65 до 69 лет, коих в России 8,3 млн человек.

По этой причине работодатели относятся внимательно к молодым сотрудникам, но также присматриваются к более возрастным категориям соискателей. На это указали в Ассоциации частных агентств занятости.

«Основной вклад в рост экономики и ВВП делают люди 32-52 лет. Именно в этом возрасте люди обладают достаточной квалификацией и склонны к предпринимательскому риску, — комментирует сложившуюся ситуацию на рынке директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Многие эксперты считают, что возраст профессионального карьериста должен увеличиться на десять лет, поэтому специалисты старшего возраста становятся все более востребованными.

Тем временем в Министерстве труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждают идею разрешения женщинам работать авиамеханиками и инженерами, обслуживающими самолеты и вертолеты.