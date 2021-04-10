Более 700 райдеров в купальниках спустились на лыжах и сноубордах с горы в Сочи

Сочи, 10 апреля. Спуск райдеров в купальниках прошел в Сочи в рамках карнавала BoogelWoogel, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Мероприятие состоялось в онлайн-формате, 738 горнолыжников в купальниках и бикини спустились с горы с помощью спортивного инвентаря. Зона старта располагалась на высоте 1170 метров. Райдеры из разных регионов России подключились к специальной цифровой платформе, предварительно отправившись в горы, сообщили в пресс-службе BoogelWoogel.

Красная поляна в Сочи осталась почти без снега, но на склонах он пока есть. При этом горнолыжный сезон на курорте продлили до конца апреля. Некоторые трассы по мере потепления начинают работать с ограничениями, добавил глава Сочи Алексей Копайгородский.