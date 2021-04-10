Митя Фомин обзавелся особняком в Крыму за 10 млн рублей

Симферополь, 10 апреля. Известный российский певец Митя Фомин купил дом в небольшом поселке под Севастополем за 10 миллионов рублей.

У Фомина уже есть роскошная квартира на Фрунзенской набережной и дом в Московской области. Звезда сцены также обзавелся особняками в Италии и в Крыму. О своей новой покупке артист рассказал в интервью журналисту программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам Мити, в доме под Севастополем уже заканчивается ремонт — там положили стильную плитку, декор кухни находится на стадии согласования. Вокалист планирует установить на крыше дома мощные солнечные батареи.

«Я специально захотел, чтобы у меня был именно этот девайс, поскольку очень много солнца и хочу экономить электричество», — заявил Фомин.

Артист добавил, что цены на недвижимость в Крыму очень высокие. Особенно это касается приморских мест, в том числе Севастополя.

Ранее сообщалось, что Митя Фомин во время своей прогулки по Севастополю встретил трех бомжей с маленьким щенком. Певец признался, что не смог пройти мимо и дал им денег на еду. Он поинтересовался у поклонников, помогают ли они людям без определенного места жительства.