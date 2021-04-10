Лондон, 10 апреля. Провоцирование России на вооруженный конфликт может плачевно закончиться для Украины, считают жители Великобритании.

Эскалация ситуации в Донбассе не может более игнорироваться наблюдателями миссии ОБСЕ, которые привыкли не замечать происходящее на юго-востоке Украины. К примеру, недавно в Донецке погиб мальчик пяти лет в результате подрыва на взрывном устройстве, которое было сброшено беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

Публикации об обстановке в Донбассе и планах США по отправке боевых кораблей в акваторию Черного моря вызвали бурную реакцию среди пользователей британского сегмента Сети, приводит «ИноСМИ» перевод статьи издания Daily Mail. Жители Великобритании заявили, что подобное решение Вашингтона не приведет к деэскалации ситуации в регионе.

Один из читателей издания задался вопросом, как бы отреагировали в Белом доме, если бы Россия направила корабли к кубинским берегам в ответ на угрозы Соединенных Штатов в адрес Кубы. По его словам, это привело бы к обострению обстановки, ввиду чего не надо «дразнить медведя». Для Украины подобные авантюры также не закончатся ничем хорошим, уверены британцы.

«Украине не стоит рассчитывать на пустые обещания и бессмысленные санкции Запада. Украинцам нужно найти способ снизить напряженность и сотрудничать с Россией», — подчеркнул один из пользователей под псевдонимом Kireiji.

Ранее российский сенатор Андрей Климов заявил, что войска РФ могут принудить Украину к миру также, как и Грузию в 2008 году.