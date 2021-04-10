В Индонезии сообщили о гибели женщины во время землетрясения

Джакарта, 10 апреля. Подземные толчки зафиксированы около побережья провинции Восточная Ява в центральной части страны. Магнитуда природного бедствия достигла шести баллов.

Один человек погиб и еще один пострадал в результате землетрясения у побережья Явы. По данным индонезийских властей, подземные толчки под дном океана не вызвали цунами. Однако местных жителей призвали сохранять бдительность из-за оползневой опасности.

Землетрясение вызвало камнепад в районе Лумаджанг в провинции Восточная Ява. Булыжники придавили женщину, которая в этот момент ехала на мотоцикле мимо возвышенности. Ее супруг получил серьезные травмы и был госпитализирован. Кроме того, толчки стали причиной повреждения десятков домов.

Сразу несколько землетрясений произошли сегодня на юго-западе Японии, сообщал ранее ФАН. Магнитуда некоторых толчков не превышала четырех баллов, а самые сильные достигали пяти.