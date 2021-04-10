Супруга Валерия Сюткина показала редкое фото с восьмимесячным сыном

Москва, 10 апреля. Супруга 62-летнего артиста Валерия Сюткина Виола показала редкое фото с восьмимесячным сыном певца и умилила фанатов.

На личной странице супруги артиста появился свежий снимок. Сюткина позировала с сыном Львом. Она смотрела в кадр и улыбалась, в то время как ребенок увлеченно наблюдал за происходящим в комнате.

«Восемь месяцев нашему счастью», — написала она.

Фолловеры поздравили родителей в комментариях. Они пожелали их сыну крепкого здоровья.

«Поздравляю!!!»; «Поздравляю Левушку! Расти здоровым, умным и успешным!»; «Просто Прелесть! Растите здоровыми и счастливыми!»; «Сладкий пупс и мама красавица!» — написали в комментариях.

Бывший солист группы «Браво» Валерий Сюткин недавно стал отцом. Из-за его возраста многие предположили, что ребенок появился на свет благодаря суррогатной матери. Музыкант развеял слухи и заявил, что Лев родился благодаря процедуре ЭКО.