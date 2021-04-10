Свобода в Clubhouse: как жители Персидского залива борются за свои взгляды

Неблагоприятная ситуация со свободой слова в странах Персидского залива лишает жителей этого региона базовых свобод. Запреты на обсуждение «больных» тем в публичной сфере фактически ограничивают их возможности бороться за собственные права и улучшение ситуации у себя на родине, считает Мадави аль-Рашид, профессор кафедры Ближнего Востока Лондонской школы экономики.

«Когда душа гражданина развращена идеями, которые считаются подрывными, такими как демократия, права человека или свобода, он или она обречены испытать физические страдания. Пытки в тюрьмах — лишь один из примеров», — отмечает она.

Как обстоят дела со свободой слова в странах Персидского залива, какие методы используются арабами для высказывания своей гражданской позиции и чем это может им грозить — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Показательный случай

Наиболее ярко и широко неизбежность наказания за иную точку зрения, расходящуюся с официальной правительственной позицией, демонстрирует убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Ранее он находился в довольно близких отношениях с королевской семьей Саудовской Аравии, но после переезда в США в 2017 году резко изменил содержание своих статей. Став колумнистом издания The Washington Post, Хашогги начал активно критиковать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана.

В начале октября 2018 года Хашогги по делу прибыл в саудовское консульство в Стамбуле для получения связанных с расторжением брака документов, откуда был похищен. Позже выяснилось, что его жестоко убили.

Официальные лица Эр-Рияда признали, что к инциденту причастны саудовские спецслужбы. Спустя почти два года после этого США рассекретили результаты расследования ЦРУ, в которых указывалось, что «заказчиком» убийства стал сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман.

Этот инцидент, вероятно, не единственный в своем роде. Однако именно он показал, что критика монархий Персидского залива может дорого обойтись.

Пример Хашогги в то же время представляет собой крайнюю форму борьбы с неповиновением. Некоторые диссиденты сталкиваются с высылкой или отстранением от работы, а в крайних случаях они лишаются гражданства, таким образом теряя привилегии, которыми обладали с рождения.

Еще в 2019 году организация Human Rights Watch провела исследование ситуации в странах Персидского залива. В докладе правозащитного учреждения отмечается, что обстановку с правами человека в Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне можно считать «удручающей».

По всему заливу правящая элита находится за «красной линией» критики, что может быть чревато теми или иными последствиями.

Совсем недавно, с тех пор как государства — члены Совета сотрудничества стран Персидского залива подписали совместное соглашение о безопасности, критика соседних монархов и представителей королевских семей также стала запретной для простых граждан.

Социальные сети как альтернатива

Саудовцы и жители ОАЭ в частности имеют жесткие ограничения в вопросах свободы слова. Для Катара, Бахрейна и Омана также запрещены публичные выступления, считающиеся критическими по отношению к государственной политике.

На этом фоне граждане стран Персидского залива были одними из первых, кто стал максимально использовать новые платформы социальных сетей, чтобы высказывать мнения, часто считающиеся подрывными. «Арабская весна» 2011 года, однако, повлекла за собой рост нетерпимости властей к «свободомыслию» даже в соцсетях. Результатом усиления контроля за интернет-платформами стала последовательная череда задержаний и дальнейшее ограничение свободы слова.

Закрытие традиционных и известных дискуссионных площадок заставляет жителей стран Персидского залива искать иные пути высказывания своего мнения. Репрессии и ограничения на собрания, возникшие из-за коронавируса, существенно сужают пространство для общения. Несмотря на это, стремление граждан к участию в политике своей страны не ослабевает.

Активная гражданская позиция заставляет людей осваивать новые сетевые ресурсы для общения на волнующие их темы. Сначала это был Twitter, однако теперь он скорее политическая площадка и ловушка для простых граждан — спецслужбы усилили контроль за соцсетью, так что высказывание «неудобного» мнения стало чревато уголовным наказанием.

Сейчас же на звание главной площадки для «свободомыслящего» населения претендует Clubhouse — социальная сеть, пользователи которой могут общаться только при помощи голоса. Она работает как разговорный клуб: люди собираются в группы для обсуждения интересующих их вопросов. В настоящее время Clubhouse стала местом жарких дискуссий, пока еще свободных от ограничений властей.

Голос Персидского залива

«Комнаты» Clubhouse управляются модератором, приглашающим других пользователей соцсети обсудить определенную тему, но дискуссия остается открытой для всех заинтересованных людей. Из-за этого граждане стран Персидского залива предпочитают не использовать там свои настоящие имена, опасаясь ареста за выражение критических мнений в адрес правительства.

Политические дебаты в клубных залах, как правило, проходят с преобладанием мужчин и сосредоточены на нескольких общих темах: участие в политической жизни, демократия и гражданская активность. Коррупция и несправедливость также являются популярными темами.

Framing VC funded apps as ambassadors of democracy/free speech is a pet peeve of mine but worthwhile read about Clubhouse in Saudi Arabiahttps://t.co/81ludLFntq — Khadijah *The Preeminent Diversity Tsar* (@UpFromTheCracks) March 11, 2021

Граждане стран Персидского залива критически обсуждают старые традиции, поощрение или подрыв демократических инициатив, связь религии с государством, правящую элиту, нормализацию отношений арабских стран с Израилем и другие вопросы.

Эти обсуждения иногда могут быть и довольно агрессивными, с оскорблением оппонента, однако единственным регулятором ситуации в этом случае является только сам модератор конференции.

Fascinating conversations happening on #clubhouse across the Arab world, it lights up late in evening with rooms in Arabic, with an incredible diversity of topics and speakers, including from Egypt and Saudi Arabia. https://t.co/UBhTKxlhev — Kim Ghattas (@KimGhattas) March 1, 2021

Примечательно, что в управляемых женщинами «комнатах» центральными темами чаще всего бывают феминизм и гендерное равенство. Нередки также дискуссии о гомосексуализме, трансгендерных людях и расе.

Один шаг до запрета

Впрочем, руководство отдельных стран Персидского залива уже взялось и за Clubhouse. Так, 14 марта 2021 года сервис заблокировали в Омане. Причиной этого назвали отсутствие регистрации приложения в соответствующем государственном регуляторе.

Не исключено, что и другие правительства воспользуются опытом Маската. Наверняка предлогом для этого может стать защита нравственных ценностей: обсуждение табуированных тем окажется удобным поводом для того, чтобы заставить замолчать политические голоса.

Тем не менее опыт Clubhouse и других соцсетей является показательным: жители стран Персидского залива используют их для виртуального выражения своей гражданской позиции. В результате люди видят, что не одиноки в своих взглядах. Впрочем, шансы реального выражения своей воли, учитывая риск задержания за «неудобные» политические взгляды, маловероятен.

Пока Clubhouse функционирует в качестве дискуссионного клуба, ему ничего не грозит, но как только его используют для мобилизации населения, недовольного происходящим в стране, жители арабских стран могут лишиться и этого ресурса.