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Юлия Витязева призвала ополчение ЛДНР изгнать националистов из Одессы

Юлия Витязева призвала ополчение ЛДНР изгнать националистов из Одессы

Одесса, 10 апреля. Украинская журналистка Юлия Витязева рассказала, как националисты извратили смысл годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Ежегодно в Одессе отмечают дату освобождения от войск Третьего рейха. Для жителей города 10 апреля всегда было значимой датой, в 1944 году город освободила от румынских и немецких войск Красная армия под командованием генерала Родиона Малиновского. В полдень красный флаг был поднят над Оперным театром. Войска Румынии и Германии удерживали Одессу в оккупации, убив и запытав насмерть 82 тысячи мирных жителей. Nation News обсудило с одесской журналисткой Юлией Витязевой, как день победы над нацистами превратился в день траура.

Витязева отметила, что хорошо помнит, как раньше праздновали в городе день освобождения, и с какой благодарностью об этом говорили пожилые горожане. Однако после госпереворота в Киеве тон праздника сменился с радостного на скорбный. С 2015 года всех празднующих на Аллее Славы поджидают оголтелые националисты.

«Каждый подобный праздник сопровождается психологическим давлением с их стороны. Например, когда проходит шествие, они идут следом и в рупор кричат лозунги Шухевича и Бандеры», — рассказала Юлия.

Повторяющиеся провокации вынудили жителей города праздновать день освобождения дома, а не выносить торжество на улицу. Витязева заметила, что вернуть жителям города праздник в привычном виде теперь уже удастся, если в Киеве сменится власть или ополчение донбасских республик дойдет до Одессы и освободит город от националистов.

Российский политолог Сергей Марков тем временем заявил, что российские войска под Ростовом высказались о готовности повторить подвиг своих дедов и освободить Украину от фашистских захватчиков.

Ранее принятый Киевом закон о запрете русского языка в сфере обслуживания, который радостно приняли националисты, назвали форменным позором для страны, передает издание INFOX.

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