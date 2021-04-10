Одесса, 10 апреля. Украинская журналистка Юлия Витязева рассказала, как националисты извратили смысл годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Ежегодно в Одессе отмечают дату освобождения от войск Третьего рейха. Для жителей города 10 апреля всегда было значимой датой, в 1944 году город освободила от румынских и немецких войск Красная армия под командованием генерала Родиона Малиновского. В полдень красный флаг был поднят над Оперным театром. Войска Румынии и Германии удерживали Одессу в оккупации, убив и запытав насмерть 82 тысячи мирных жителей. Nation News обсудило с одесской журналисткой Юлией Витязевой, как день победы над нацистами превратился в день траура.

Витязева отметила, что хорошо помнит, как раньше праздновали в городе день освобождения, и с какой благодарностью об этом говорили пожилые горожане. Однако после госпереворота в Киеве тон праздника сменился с радостного на скорбный. С 2015 года всех празднующих на Аллее Славы поджидают оголтелые националисты.

«Каждый подобный праздник сопровождается психологическим давлением с их стороны. Например, когда проходит шествие, они идут следом и в рупор кричат лозунги Шухевича и Бандеры», — рассказала Юлия.

Повторяющиеся провокации вынудили жителей города праздновать день освобождения дома, а не выносить торжество на улицу. Витязева заметила, что вернуть жителям города праздник в привычном виде теперь уже удастся, если в Киеве сменится власть или ополчение донбасских республик дойдет до Одессы и освободит город от националистов.

Российский политолог Сергей Марков тем временем заявил, что российские войска под Ростовом высказались о готовности повторить подвиг своих дедов и освободить Украину от фашистских захватчиков.

Ранее принятый Киевом закон о запрете русского языка в сфере обслуживания, который радостно приняли националисты, назвали форменным позором для страны, передает издание INFOX.