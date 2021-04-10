Певица Слава решила заняться садоводством

Москва, 10 апреля. Известная певица Слава призналась, что за последнее время превратилась в настоящую дачницу. На участке артистки можно найти и клумбы с цветами, и грядки с помидорами и огурцами.

На первый взгляд и не скажешь, что 40-летняя Слава, увешанная с ног до головы дорогой ювелиркой, любит покопаться в огороде. Однако певица в последнее время все чаще меняет браслеты из белого и желтого золота на садоводческие перчатки. Артистка мечтает, что на пенсии сможет в полную силу заняться огородом.

Слава владеет недвижимостью в Австрии, в Сочи и еще в некоторых курортных местах, которые не стала озвучивать. Как оказалось, она планирует сдавать квартиры и жить с этой ренты, когда достигнет пенсионного возраста. Сейчас выступления и концерты не позволяют певицы пропадать на даче. Однако когда есть свободное время, она с удовольствием копается на грядках.

«Я занялась садоводством. Я раньше высаживала деревья. Сейчас я занялась клумбами, цветами, огурцами и помидорами. Это какой-то кошмар! Я превратилась в дачницу. Вот только настойки я не делала. В этом году у меня много черноплодной рябины, думаю, что-нибудь замутим», — заявила певица в эфире программы «Ты не поверишь!».

Сейчас артистка занимается не только карьерой, но и помогает своей дочери Александре Морозовой в ее первых начинаниях в качестве певицы. Однако творчество 21-летней звезды некоторым фанатам пришлось не по вкусу. Звездная мать не дает в обиду своего ребенка и всячески вступается за нее в Сети.