Елизавета II оставила трогательное послание покойному мужу

Лондон, 10 апреля. Британская королева Елизавета II написала полный боли и скорби пост, посвященный ее умершему мужу, принцу Филиппу.

Герцог Эдинбургский был женат на королеве 73 года. Это один из самых долгих браков среди монархов. Его не стало 9 апреля 2021 года, принц не дожил несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея. В Великобритании объявлен траур. Спустя сутки после смерти герцога Ее Величество поделилась трогательными словами в адрес мужа. Послание королевы опубликовали на официальной странице королевской семьи в Instagram.

"На протяжении всех этих лет он просто был моей главной силой. Я, моя семья, моя страна и многие другие страны в долгу перед ним больше, чем он сам мог бы представить или мы могли бы подумать", — написала королева.

Британцы выразили своей королеве слова соболезнования. Они назвали ее брак примером для многих людей.

"Мое сердце буквально разрывается из-за тебя, моя королева! Потеря, которую вы переживаете, безутешна. Пожалуйста, знайте, что вы и ваша семья, моя королевская семья в моих глубочайших молитвах", — написали в комментариях.

Недавно стало известно, что герцог был против государственных похорон. Поэтому было решено сделать частную церемонию прощания в часовне Святого Георгия в Букингемском дворце.