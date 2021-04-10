Худые люди стали чаще страдать от ожирения печени

Стамбул, 10 апреля. Люди с нормальной комплекцией или весом значительно ниже нормы все чаще страдают от ожирения печени.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделал турецкий профессор отделения трансплантации крупной клиники Онур Япрак. По итогам проведенной работы он опубликовал статью в газете Türkiye.

Об ожирении печени можно говорить в том случае, если жировыми становятся минимум 5% ее клеток. В большинстве пока это инсулинорезистентные люди с большой талией. Согласно данным, предоставленным учеными, на сегодняшний день вес примерно 40% больных не превышает норму.

«Среди основных причин возникновения болезни у худых — мутация в гене PNPLA3, наследственность, и врожденные метаболические заболевания», — отметил ученый.

Болезнь печени также вызывает чрезмерное содержание в организме холестерина, потерю мышечной ткани или дефицит белка. Также ожирение печени может стать результатом потребления большого количества фруктозы и малоподвижного образа жизни, уверен Япрак.

Не так давно британские медики перечислили признаки жировой болезни печени. Согласно предоставленным ими данным, сейчас жировой болезнью печени страдают около 75 млн человек по всему миру.