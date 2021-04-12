Да будет старт: подполковник космических войск из Мордовии посвятил жизнь искусству

Празднование 60-летнего юбилея первого полета в космос для Юрия Земскова — особенный день. 16 лет инженер-испытатель ракетных двигателей служил и работал на космодроме Байконур. Уроженец Мордовии не покорял воздушное пространство. Он причастен к возведению стартового комплекса, откуда ракеты уходили на Луну, Марс и Венеру. О своем «космическом» прошлом и творческом настоящем он рассказал ФАН.

Проходчик, строитель шахт московского метро, а в душе художник в 1952 году вдруг решил стать военным. После трех лет учебы в Калининградском авиационно-техническом училище молодой инженер отправился на Северный флот, обслуживал самолеты. А через четыре года волею судьбы оказался в Рижском военно-инженерном училище, а затем — на космодроме Байконур.

«Я изучал двигатели ракет, но в Байконуре комиссия настояла, чтобы меня направили в отдел Анатолия Могилы. Немного расстроился, думаю, как это я, двигателист, и пойду в отдел наземного оборудования? Но полковник отправил меня в отделение заправки ракетоносителей, заправлять ракеты», — начал свой рассказ Юрий Земсков.

Серьезная, опасная работа нанесла вред здоровью инженера. Но жаловаться и жалеть — это удел слабых. За мужество и находчивость уроженец Мордовии был награжден Орденом Красной Звезды. Тот случай, когда он был на волоске от смерти, вспоминает без дрожи в голосе: обычный рабочий день, подготовка к запуску четырех аппаратов на Марс и ожидание сигнала от боевых расчетов.

«Время шло, но мне не докладывали о готовности к заправке. Госкомиссия уже заседала и решала вопрос, что делать дальше. Если эту ракету не снарядить топливом, она не полетит вслед за первой. Как оказалось, агрегат вышел из строя, и система не работала. Я попросил привезти мне костюм, прислать крепкого бойца. Вместе с ним мы отправились к аппарату. Гражданские и военные не смогли открыть его до нас, но нам это удалось, как и привести его в готовность. Внизу нас ждал пораженный успехом команды генеральный конструктор. Я сел за пульт управления, докладываю о готовности и командую: «заправить ракету-носитель компонентами топлива, горючим, окислителем». Пуск прошел успешно».

С космонавтами Юрий Земсков близко не общался. Но своего тезку Юрия Гагарина помнит, как веселого и дружелюбного человека. Признается: покорители околоземного пространства, чьи имена знал каждый житель планеты, от «звездной болезнью» не страдали.

Художника-любителя просторы Казахстана на творчество не вдохновляли. Однако дать волю фантазии и заскучавшему таланту инженер смог даже на Байконуре.

«На космодроме я отличился. В 1975 году мне и моему товарищу Николаю, который тоже занимался рисованием, поручили что-нибудь придумать к 30-летю Победы в Великой Отечественной войне. Нам отвели хорошее место, где ракеты «отдыхают». Там мы и творили — соорудили из глины памятник воинам-победителям. Его переместили ближе к дорогам, которые вели на стартовый комплекс и монтажный корпус. Позже состоялось торжественное открытие монумента», — вспомнил о своем архитекторском дебюте Юрий Земсков.

В конце 70-х годов инженеру по состоянию здоровья пришлось оставить военную профессию и вернуться на малую Родину — Ковылкинский район. Здесь, в Мордовии, он в полной мере мог реализовать свой творческий потенциал. Родные пейзажи и события, вычитанные из исторических книг, его вдохновляли на новые творения. Из-под кисти подполковника космических войск вышло около ста картин. Его работы успели восхитить ценителей искусства на многочисленных выставках.