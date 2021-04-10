Россиянам дали советы, как избежать появления варикоза

Москва, 10 апреля. Россиянам стоит задуматься о правильном питании и здоровом образе жизни, чтобы исключить риск появления варикоза, заявил врач-флеболог Денис Ибрагимов.

Лучшими способами профилактики варикоза являются гимнастика, правильное питание и ведение правильного образа жизни, заявил эксперт в интервью Kp.ru. Женщинам важно избегать переохлаждения или перегревания, т.к. это приводит к резкому сужению или расширению стенок вен.

Ношение чулок с узкой резинкой или слишком обтягивающих джинсов также увеличивают риск развития варикоза, добавил Ибрагимов. Укрепить стенки сосудов может помочь контрастный душ и богатая витаминами пища.

Спиртные напитки не идут на пользу никому, однако женскому организму они вредят куда больше, ударяя по здоровью и красоте. Врач-диетолог Анна Белоусова ранее рассказала о том, сколько и чего выпивать, чтобы не растерять молодость и привлекательность.