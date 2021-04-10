Эстонская экономика недосчиталась 90% иностранных туристов

Таллин, 10 апреля. Эстония лишилась около 90% туристов. Таллинский экономист оценил перспективы внутренней экономики страны.

Февраль текущего года продемонстрировал снижение туристического потока в Эстонию на 90%. В этом году страну посетило всего 12 517 человек. Об этом сообщает издание Baltnews.

Эстонский экономист Леонид Цингиссер проанализировал текущую экономическую ситуацию в государстве. Он считает, что эффект от потери иностранных туристов может нанести Эстонии непоправимый ущерб.

«Последствия очень серьезные, потому что экономика Эстонии заточена под сервисное обслуживание. У нас же сервисная экономика. Не сырьевая, не производственная и даже не сельскохозяйственная, а именно сервисная, которая строится в основном на туризме и всем, что вокруг него. Это и отели, и рестораны, и весь прочий какой-то сопутствующий сервисный цикл», — подчеркнул Цингиссер.

Учреждения Эстонии по размещению обслужили во втором месяце 2021 года 99 757 туристов, что меньше показателя аналогичного периода за прошлый год на 57%.

Тем временем Запад постепенно уменьшает объемы финансовых вливаний на стимулирование экономик стран Прибалтики и Польши. Соединенные Штаты начинают концентрироваться на других проблемах.