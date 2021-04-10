Несовершеннолетнего уфимца унесло на льдине вниз по течению реки Белой

Уфа, 10 апреля. На набережной реки Белой подростка унесло на отколовшемся куске льда вниз по течению. Мальчик самостоятельно выбрался на берег еще до приезда спасателей.

Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу в дневное время. На место предполагаемого нахождения ребенка были направлены специалисты, которые дежурили на водно-спасательной станции в районе Монумента Дружбы. Спасатели получили команду «отбой» сразу после того, как выехали на катере. Оказалось, что любитель экстремального отдыха сам благополучно добрался до берега.

Управление гражданской защиты столицы региона напомнило жителям об опасности выхода на лед в весенний период и призвало родителей провести с детьми разъяснительную беседу.

Девушку на дрейфующей по Москве-реке льдине удалось доставить на берег, сообщал ФАН.