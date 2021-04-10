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Тверские власти утвердили границы семи особо охраняемых природных территорий

Тверские власти утвердили границы семи особо охраняемых природных территорий

Тверь, 10 апреля. Члены правительства Тверской области утвердили границы семи особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения.

Речь идет о территории более 5,5 тыс. га. Особо охраняемые природные территории находятся в Андреапольском и Весьегонском муниципальных округах, Бежецком, Бельском, Бологовском, Кимрском и Лихославльском районах. Там запрещено складирование ядохимикатов.

К тому же на этих территориях недопустимо хранить минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы. В Тверской области также находятся две особо охраняемые природные территории федерального значения. Это Центрально-лесной биосферный заповедник и государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово».

С каждым годом особо охраняемых природных территорий в РФ становится больше. Например, две из них появились в Краснодарском крае. Речь идет о Болгарском острове и Киргизских плавнях.

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