Тверские власти утвердили границы семи особо охраняемых природных территорий

Тверь, 10 апреля. Члены правительства Тверской области утвердили границы семи особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения.

Речь идет о территории более 5,5 тыс. га. Особо охраняемые природные территории находятся в Андреапольском и Весьегонском муниципальных округах, Бежецком, Бельском, Бологовском, Кимрском и Лихославльском районах. Там запрещено складирование ядохимикатов.

К тому же на этих территориях недопустимо хранить минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы. В Тверской области также находятся две особо охраняемые природные территории федерального значения. Это Центрально-лесной биосферный заповедник и государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово».

С каждым годом особо охраняемых природных территорий в РФ становится больше. Например, две из них появились в Краснодарском крае. Речь идет о Болгарском острове и Киргизских плавнях.