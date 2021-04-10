Промпредприятия Кубани заключили экспортные контракты на 13,3 млн долларов

Ташкент, 10 апреля. Кубанские компании на выставке «Иннопром» в Ташкенте заключили соглашения об экспорте товаров на сумму свыше 13,3 млн долларов. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Мероприятие прошло успешно для всех представителей делегации края, отметил глава департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов. По его словам, кубанская продукция пользовалась высоким спросом, а представители предприятий активно проводили презентации и переговоры по вопросам сотрудничества.

«Результатом работы стали заключенные в рамках «Иннопрома» контракты, а также договоренности на дальнейшее сотрудничество в общей сумме 13,3 миллиона долларов США», – цитирует пресс-служба Куликова.

Участие в международной выставке приняли 12 ведущих компаний промышленного сектора Кубани. На стенде региона они представили образцы своей продукции, в том числе высокотехнологичные. По итогам мероприятия компании нашли новых заказчиков, что поспособствует росту объемов промышленного производства и повышению экспорта продукции, заявили региональные власти.

Весеннюю посевную кампанию в Краснодарском крае аграрии планируют завершить к 1 мая. К концу сезона местные аграрии планируют собрать 14 миллионов тонн зерна.