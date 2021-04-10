Аллею сакуры высадили в Калининграде в честь 75-летнего юбилея региона

Калининград, 10 апреля. Системная работа по озеленению запущена властями Калининграда. Около местного дворца спорта «Янтарный» высадили аллею сакур.

Аллея появилась в городе в честь 75-летнего юбилея Калининградской области. Количество деревьев сакуры соответствует круглой дате. Ответственной за их сохранение назначена глава администрации города Елена Дятлова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках озеленения Калининграда новые деревья также высадили на Солнечном бульваре, Московском проспекте, улицах Горького и Кошевого, а также в микрорайонах имени Космодемьянского и Чкаловск. Город теперь украшают вишня, дубы, клены, рябины и другие растения.

Ученые из Крымского федерального университета ранее составили список растений, подходящих для озеленения Севастополя. В будущем городской департамент природных ресурсов и экологии учтет рекомендации специалистов.