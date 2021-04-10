Президент Турции поддержал так называемую «Крымскую платформу»

Стамбул, 10 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал так называемую «Крымскую платформу», инициированную Киевом по вопросу полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Стамбул, где встретился с Эрдоганом.

По итогам переговоров Турция и Украина договорились продолжать стратегическое партнерство. Также президенты обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский и Эрдоган во время встречи обсуждали вопросы двусторонних отношений и поговорили об укреплении сотрудничества.