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Президент Турции поддержал так называемую «Крымскую платформу»

Президент Турции поддержал так называемую «Крымскую платформу»

Стамбул, 10 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал так называемую «Крымскую платформу», инициированную Киевом по вопросу полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Стамбул, где встретился с Эрдоганом.

По итогам переговоров Турция и Украина договорились продолжать стратегическое партнерство. Также президенты обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский и Эрдоган во время встречи обсуждали вопросы двусторонних отношений и поговорили об укреплении сотрудничества.

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