Врачи предупредили о пандемии страшнее коронавируса

Москва, 10 апреля. Массовая заболеваемость смертельным недугом ожидается вслед за пандемией коронавируса. Подробно об этом рассказали российские фтизиатры.

Одним из самых опасных инфекционных заболеваний в мире остается туберкулез. Он имеет тенденцию к спящему состоянию, однако «разбудить» его может коронавирус. В ближайшее время человечество может столкнуться с реактивацией инфекции. Пандемия COVID-19 негативно сказалась на работе противотуберкулезных служб, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

Особую проблему вызывает детская заболеваемость формами недуга, устойчивыми к лечению. Терапия должна длиться минимум 12 месяцев, однако несознательные граждане, проживающие рядом с молодым поколением, отказываются от нее или прерывают. Необходимо как можно раньше выявлять наличие инфекции у детей, чтобы предотвратить развитие болезни, передает слова фтизиатров «Московский Комсомолец».

Пациенты с туберкулезом могут проходить реабилитацию в Крыму. Этому поспособствуют море, теплый климат, зеленые хвойные леса и чистый воздух. За последние семь лет на полуостров переселились тысячи россиян с хроническими заболеваниями органов дыхания.